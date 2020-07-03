العجز التجاري الأميركي يرتفع 9.7% مع هبوط قياسي للصادرات

اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة في مايو مع تراجع الصادرات إلى أدنى مستوياتها منذ 2009 بفعل جائحة كوفيد-19، مما يعزز التوقعات بأن ينكمش الاقتصاد في الربع الثاني من العام بأشد وتيرة له منذ الكساد العظيم.



وقالت وزارة التجارة الأميركية يوم أمس الخميس إن العجز التجاري زاد 9.7% إلى 54.6 مليار دولار. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا اتساعه إلى 53 مليار دولار في مايو.



وانحدرت الصادرات 4.4% إلى 144.5 مليار دولار، مسجلة أقل مستوى لها منذ نوفمبر 2009. وهوت صادرات السلع 5.8% إلى 90 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2009.



وأثرت قيود السفر على صادرات الخدمات، لتتراجع إلى 54.5 مليار دولار، أقل مستوى لها منذ ديسمبر 2011.

موضوع يهمك أكد الرئيس الأميركي أنه يتم بذل جهد كبير لاستعادة قوة الاقتصاد بعد كورونا، مشيرا إلى أن الأسواق المالية بدأت في التعافي... ترمب: وفرنا 5 ملايين وظيفة جديدة للأميركيين اقتصاد





وتراجعت الواردات 0.9% إلى 199.1 مليار دولار، في أدنى مستوياتها منذ يوليو 2010. وانخفضت الصادرات السلعية 0.8% إلى 166 مليار دولار، أقل مستوى منذ سبتمبر 2010.



حدا تراجع الواردات الشركات للسحب من المخزونات، وهو ما سيسهم في تقليص الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني.



ويتوقع بنك أتلانتا الاحتياطي الاتحادي تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي غير مسبوق سيبلغ 36.8% في ربع السنة بين أبريل ويونيو. كان الاقتصاد انكمش 5% في الربع الأول، وهو أشد تراجع منذ ركود ما بين 2007 و2009.