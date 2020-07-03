"الطلقة".. قطار ياباني يتحدى الزلازل

كشفت اليابان عن أحدث نسخة من "قطار الطلقة السريع N700S" الذي بدأت شركة سكك حديد وسط اليابان تشغيله على خط توكايدو شينكانسن.

ويعتبر N700S هو أول قطار جديد تماماً لتوكايدو شينكانسن منذ 13 عاماً. يوفر القطار وظائف محسنة لمقاعد الركاب، مع منفذ كهربائي مركب في كل مقعد، من بين ميزات أخرى أهمها أنه قادر على إيصال الركاب بكل سلاسة وأمان في أوقات الهزات الأرضية.

وسيرتفع عدد قطارات N700S العاملة إلى 40 بحلول العام 2022 من 4 في البداية.

يذكر أن سرعة التشغيل القصوى للطراز N700S هي 285 كيلومترا في الساعة، وهي نفس سرعة الطراز السابق من هذه السلسلة، ولكن تم خفض مستويات الضجيج والاهتزاز ومقاومة الهواء.

وتخلق الإضاءة غير المباشرة داخل عربات القطارات من طراز N700S جوًا مريحًا، بينما يتحرك سطح المقعد ومسند الظهر معًا من أجل الاستلقاء لجعل الركاب يشعرون بتعب أقل أثناء رحلة طويلة.

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وقال إن N700S أقل ضوضاء واهتزازًا من طرازات توكايدو شينكانسن السابقة. ولمنع الركاب من نسيان أمتعتهم، تضيء أرفف الأمتعة العلوية عند وصول القطار إلى المحطة.

وكشفت اليابان لأول مرة عن أسطولها من قطارات شينكانسن الشهيرة "الطلقة" إلى العالم وسط كثير من الاحتفالات خلال أولمبياد طوكيو عام 1964، مع ظهور القاطرات السريعة كرمز للانتعاش الاقتصادي بعد الحرب.

وعلى الرغم من أن اليابان والدول الأخرى تواصل الاستثمار بكثافة في تكنولوجيا القطار الطلقة اليوم، فإن القطارات الأسرع في العالم العاملة حاليًا هي Maglev، التي يمكنها السفر بسرعات أعلى بكثير أثناء المرور فوق القضبان المغناطيسية.

وتعد شانغهاي موطنًا لأسرع قطار Maglev التشغيلي في العالم، والذي تبلغ سرعته القصوى 268 ميلا في الساعة، مما يتيح لها تغطية مسافة 19 ميلًا في غضون سبع دقائق و20 ثانية فقط.

وفيما يحمل قطار الطلقة "Alfa-X"، لقب أسرع قطار في العالم في الوقت الحالي، إلا أنه قد يفقد هذا اللقب بحلول وقت تشغيله في العام 2030، وذلك لأنه يتم بناء خط جديد لقطار Maglev بين طوكيو وناجويا، والذي تبدأ عملياته في عام 2027، حيث من المقرر أن يسافر القطار المغناطيسي بسرعة قصوى تبلغ 505 كيلومترات في الساعة، مما يقلل الوقت بين المدينتين إلى 40 دقيقة بدلًا من 110 دقائق حاليًا.