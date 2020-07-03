دواء "برخص التراب" ومتوفر بكل مكان قد يقضي على كورونا

ربما يكتشف العالم قريباً بأن علاج فيروس "كورونا" المستجد الذي سبب حالة غير مسبوقة من الرعب يتوافر بالقرب منا جميعاً في كافة الصيدليات وبتكلفة رخيصة جداً لا تكاد تُذكر، وذلك بحسب أحدث نتائج توصل لها الباحثون في هذا المجال.

ونقلت جريدة "ديلي ميرور" البريطانية عن باحثين في مدينة "ووهان" الصينية التي سجلت بداية ظهور الوباء قولهم إنهم يعتقدون بأن الدواء الذي يستخدمه أغلب مرضى السكري في مختلف أنحاء العالم، وهو أرخص أنواع الدواء المستخدم من قبل هؤلاء المرضى، ربما يكون علاجاً فعالاً جداً في القضاء على فيروس "كورونا" المستجد.

والدواء الذي يتحدث عنه الباحثون هو "ميتفورمين"، ويباع تحت الاسم التجاري (جلوكوفاج)، وهو علاج شائع ورخيص لمرضى السكري من النوع الثاني، كما أنه يتوفر في أغلب الصيدليات، وهو علاج معتمد في بريطانيا لمرضى السكري ومتوفر لهم باستمرار، أما ثمنه فيكاد لا يُذكر، حيث تقول "ديلي ميرور" إنه "برخص التراب".

موضوع يهمك قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الخميس، "يبدو أن هناك 3 لقاحات جيدة لكورونا".وكان ترمب، الذي لم يشاهد في السابق... ترمب: يبدو أن هناك 3 لقاحات جيدة لكورونا أميركا

ويبلغ ثمن الحبة الواحدة من هذا الدواء 3 بنسات، أي نحو أربع سنتات أميركية، فيما وصفه الباحثون الصينيون بأنه "دواء عجيب" بعد أن اكتشفوا بأنه يؤدي الى خفض استجابة الجسم للالتهابات.

ويقول الباحثون إن هذا الدواء المتوفر والشائع يوصف لمرضى السكري منذ خمسينيات القرن الماضي، ولديه قدرة كبيرة على تحسين الحالة الصحية لهم.

وبدأ الباحثون الصينيون إجراء دراساتهم على هذا الدواء بعد أن لاحظوا في بدايات الشهر الماضي أن نسبة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في أوساط المرضى الذين يتناولون هذا الدواء منخفضة، أو أنها كانت أقل مقارنة بالذين لا يأخذونه.

وفور ملاحظتهم ذلك أجرى الباحثون دراسة شملت 104 مرضى أصيبوا بالكورونا خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضي ممن اضطروا لدخول المستشفيات من أجل تلقي العلاج وكانوا في نفس الوقت يتناولون الدواء "ميتفورمين"، وتمت مقارنة البيانات المتعلقة بهؤلاء الـ104 مرضى بـ179 مريضاً آخرين في نفس المواصفات لكنهم لا يتناولون الدواء محل البحث، لينتهي الباحثون في نهاية المطاف إلى نتائج مبشرة بشأن علاج كورونا.

ووجدت الدراسة أن ثلاثة مرضى فقط ممن يتعاطون "ميتفورمين" ماتوا بفيروس كورونا، بينما في الشريحة التي لا تتعاطى هذا الدواء فقد 22 مريضاً حياتهم، وهو ما يعني أن هذا الدواء يُقلل فرص الوفاة بصورة ملحوظة جداً، ويجعل جسم المريض أكثر قدرة على مقاومة "كورونا".