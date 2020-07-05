لاغارد: أزمة كورونا ستسرع تحولات عميقة بالاقتصاد العالمي

توقعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كرستين لاجارد، أن تواجه منطقة اليورو عامين من ضغوط انخفاض الأسعار، ولكنها ستشهد تحولاً في أعقاب ذلك، نظرا لأن أزمة فيروس كورونا ستؤدي إلى تسريع تحولات عميقة في النظام الاقتصادي العالمي.

وأضافت لاجارد أن العالم سيشهد تحولات على مستوى التصنيع والتجارة، وسيقود ذلك نحو أسلوب حياة أكثر قابلية للاستمرار ومراعاة للبيئة، بالإضافة إلى تسريع اللجوء إلى الأنظمة الرقمية على مستوى قطاعي الخدمات والتصنيع.

وتوقعت لاغارد أن تسفر الأزمة عن انكماش سلاسل الإمداد بنسبة 35%، وزيادة الاعتماد على الروبوتات في المصانع بنسبة تصل إلى 50 و70%.