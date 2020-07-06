أول استثمار لوارن بافيت في زمن كورونا بـ10 مليارات دولار

بعد أشهر طويلة من التريث اقتنص قطب الأعمال الأميركي وارن بافيت أصولاً في قطاع الطاقة تقدر بنحو 10 مليارات في أول صفقة استثمارية لشركته Hathaway Berkshire منذ تفشي جائحة كورونا والتي شهدت تخارج بافيت من عديد الأصول الاستثمارية.

وتتضمن الصفقة الاستحواذ على أصول بقيمة 4 مليارات دولار مملوكة لشركة نقل وتخزين الغاز الطبيعي لشركة Dominion بالإضافة إلى ديون افتراضية تقدر بنحو 6 مليارات دولار، بحسب ما ذكرته شبكة CNBC الأميركية.

وتشكل الصفقة نقطة تحول في استثمارات Hathaway Berkshire بقطاع الطاقة الأميركي، إذ ستصبح الشركة مسؤولة عن نحو 18% من عمليات نقل الغاز الطبيعي بين الولايات الأميركية مقارنة مع نحو 8% فقط بالوقت الحالي.

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وإبان الاجتماع السنوي للمستثمرين في مايو الماضي قال بافيت إن شركته تمكنت من تحقيق سيولة تقدر بنحو 137 مليار دولار مع هبوط أسواق المال إذ تخارج بافيت من استثماراته في قطاعات عدة.

واتخذ بافيت في وقت سابق قرارا بالتخارج من أسهم شركات الطيران الطيران واصفا قرار استثماره بها بـ"الخاطئ"، مع تخارجه من حصص في أكبر 4 شركات طيران أميركية بلغت بنهاية العام الماضي 11% في "دلتا إير لاينز" و10% في "أميركان إير لاينز" ونفس النسبة أيضا في "ساوث ويست إيرلاينز" و9% في "يونياتد إير لاينز".

وقال بافيت في حينه في مقابلة مع شبكة في حينها "CNBC" الأميركية، إن حجم تلك الاستثمارات يتراوح ما بين 7-8 مليارات دولار منوها إلى عدم تحقيق أي مكاسب من تلك الاستثمارات.

وبعد بيع الأصول، حذرت شركة Dominion من تراجع أرباحها التشغيلية للعام الجاري لتبلغ 3.37 دولار للسهم مقابل توقعات بلغت 3.63 دولار للسهم قبل إتمام الصفقة.