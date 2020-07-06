تعاف ملحوظ على الطلبيات الصناعية في ألمانيا في مايو

أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن طلبيات توريد السلع الصناعية الألمانية ارتفعت في مايو بنسبة 10.4%، وذلك من أكبر تراجع لها على الإطلاق منذ بدء السجلات.

في 1991 في الشهر السابق، إذ بدأ الطلب في التعافي بعد رفع إجراءات الإغلاق العام التي فُرضت لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

لكن الارتفاع جاء بنسبة أقل من المتوقع في استطلاع أجرته رويترز، إذ تنبأ بزيادة 15%، ما يشير إلى أن العودة لمستويات ما قبل الأزمة ستكون بطيئة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الطلبيات المحلية زادت 12.3%، في حين ارتفعت الطلبيات من الخارج 8.8%.