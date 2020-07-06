صعود "قياسي" لمبيعات التجزئة بمنطقة اليورو في مايو

أظهرت تقديرات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، اليوم الاثنين، أن المستهلكين في منطقة اليورو عادوا بأعداد كبيرة للتسوق في مايو/أيار.

وذلك بالتزامن مع تخفيف إجراءات الإغلاق العام في دول المنطقة بما يشير إلى تعاف ضخم في المبيعات بعد انخفاضات قياسية سجلتها في مارس آذار وأبريل نيسان.

وقال يوروستات إن المبيعات في دول منطقة اليورو التسع عشرة ارتفعت 17.8% في مايو أيار مقارنة مع أبريل نيسان في أكبر زيادة على بيانات يوروستات التي تعود إلى العام 1999.

والزيادة أكبر من توقعات السوق التي كانت لارتفاع نسبته 15 بالمئة، لكن على أساس سنوي، مازالت مبيعات مايو أيار منخفضة 5.1% بما يظهر أن التعافي أبعد ما يكون عن الاكتمال.

لكن هذا الانخفاض جاء بنسبة أقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم والتي كانت لتراجع بنسبة 7.5% مقارنة مع مايو أيار من العام الماضي.

وأظهرت بيانات يوروستات المعدلة أن الارتفاع في مايو أيار عن الشهر السابق عوض جزئيا الانخفاضات القياسية المسجلة في الشهرين السابقين عليه، حين تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 12.1% في أبريل نيسان و10.6% في مارس آذار.

وواصلت المبيعات عبر الإنترنت نموها، وزادت 7% في مايو أيار وكانت القطاع الفرعي الوحيد لمبيعات التجزئة في منطقة اليورو الذي لم يعان أي انخفاضات خلال إجراءات الغلق العام.

وارتفعت مبيعات التجزئة في ألمانيا بنسبة 13.9% في ألمانيا و25.6% في فرنسا.