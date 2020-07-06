كهرباء فرنسا تستعد لخفض 3 مليارات يورو من التكاليف

قال مصدران لرويترز إن شركة كهرباء فرنسا التي تسيطر عليها الدولة بدأت إعداد خطة لخفض التكاليف بقيمة تتراوح بين مليارين و3 مليارات يورو، وذلك في تأكيد لتقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية.

وقالت لوموند، الاثنين، إن خطة الوفورات قد تستتبع تصفية أصول مهمة أو تجميد التوظيف والاستثمار في ظل السعي إلى خفض النفقات على كافة الأصعدة.

وقال متحدث باسم كهرباء فرنسا لرويترز إن هناك خطة وفورات جار العمل عليها، لكنه قال إن من المبكر جدا إعطاء تفاصيل.

وتدير الشركة جميع المفاعلات النووية الفرنسية البالغ عددها 57 والتي تلبي حوالي 70% من احتياجات البلاد من الكهرباء.

وفي وقت سابق، سحبت كهرباء فرنسا أهدافها المالية لعامي 2020 و2021 بعد أن أضرت تداعيات تفشي فيروس كورونا بقطاعات رئيسية في أنشطتها.