35 % زيادة في استثمارات الشركات الناشئة بالمنطقة

أظهر تقرير صادر عن مؤسسة ماجنيت، اليوم الاثنين، أن الشركات الناشئة بالمنطقة جذبت استثمارات بـ 659 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 35% عن النصف الأول من العام الماضي.

وجاء ذلك على خلاف التوقعات، التي كانت تشير إلى أن الاستثمارات في هذه الشركات، ستتراجع خلال تلك الفترة مثل باقي القطاعات الأخرى. وقال التقرير إن الاستثمارات التي جذبتها الشركات تمثل 95% من إجمالي الاستثمارات خلال عام 2019 بالكامل.

وأوضح التقرير، الذي اطلعت عليه العربية.نت، أن تلك الأموال جرى ضخها من خلال 251 صفقة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي، ويمثل 45% من إجمالي الصفقات لعام 2019.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة في قيمة الصفقات، لا تعني أن الشركات الناشئة بالمنطقة لم تعانِ بسبب كورونا، إذ قال 72% من مؤسسي تلك الشركات أن إيرادات الشهرية تراجعت بـ 25% أو أكثر.

وفي المقابل، كانت جائحة كوفيد – 19 وسيلة نحو تسريع التحول الرقمي، وتبني الوسائل التقنية في المنطقة. وانعكس هذا الأمر على اتجاه التمويل، خاصة في المشاريع المتعلقة بالصناعات التي تأثرت إيجابيا بالمناخ الذي خلفه فيروس كورونا، مثل شركات التعليم عبر الوسائل التقنية، وشركات التكنولوجيا المالية، والشركات التي تقدم الخدمات الطبية عبر الوسائل التكنولوجية.

وعلى صعيد عدد الصفقات، استحوذت مصر والإمارات على 25%، لكل منهما، من إجمالي عدد الصفقات، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بعد استحواذها على 18% من إجمالي عدد الصفقات.

أما على صعيد قيمة الصفقات، فكانت الإمارات في المقدمة، بعد استحواذها على 59% من إجمالي قيمة الصفقات، تلتها مصر بـ 19%، ثم السعودية بـ 15%.