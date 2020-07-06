محاولات أميركية لإنقاذ اتفاق التجارة مع بكين.. هل تنجح؟

حثت غرفة التجارة الأميركية و40 هيئة تجارية في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، كبار المسؤولين الأميركيين والصينيين على مضاعفة الجهود لتنفيذ اتفاق المرحلة 1 للتجارة الذي وقعه أكبر اقتصادين في العالم في يناير كانون الثاني.



وفي رسالة إلى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين والممثل التجاري روبرت لايتهايزر ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، قالت المجموعة إنهم يشعرون بتفاؤل إزاء التقدم الذي تحقق حتى الآن.

موضوع يهمك وسط استمرار التوتر بين البلدين، عاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إلى اتهام الصين بالتسبب بأضرار فادحة للعالم... واشنطن وفيروس الصين.. ترمب يلوح بعقوبات جديدة أميركا

لكنهم دعوا إلى زيادة كبيرة في مشتريات الصين من السلع والخدمات الأميركية في الأسابيع المقبلة.

بالمقابل، تستمر التوترات بين البلدين، إذ عاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم إلى اتهام الصين بالتسبب بأضرار فادحة للعالم جراء فيروس كورونا.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: الصين تسببت بأضرار فادحة لأميركا وللعالم أجمع.

إلى ذلك، كشف رئيس الموظفين في البيت الأبيض مارك ميدوز، أن الرئيس الأميركي يدرس عدة أوامر تنفيذية تستهدف الصين، وقد تشمل بعض الصناعات أو القيود على الهجرة والتأشيرات، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

يذكر أنه خلال الأشهر الماضية، كرر ترمب اتهاماته لبكين بالتسبب بتلك الأزمة العالمية، جراء عدم الشفافية في التعامل مع الفيروس المستجد الذي ظهر لأول مرة في ووهان وسط الصين في ديسمبر الماضي.