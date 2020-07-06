مصر.. القطاع الخاص غير النفطي يسجل أفضل قراءة منذ 4 أشهر 

استعاد القطاع الخاص غير النفطي في مصر نشاطه ليصل إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر مع استمرار تخفيف قيود مواجهة انتشار فيروس كورونا وعودة انتعاش نشاط الأعمال.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر والذي يظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط ارتفع إلى 44.6 نقاط في يونيو من 40.7 نقاط في مايو IHS Markit.

وأشار ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في شركة IHS Markit، إلى أن بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو أعطت بعض المؤشرات الواعدة بأن الاقتصاد المصري قد بدأ في الاستقرار على الرغم من بقائه دون مستوى الـ 50 نقطة وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.