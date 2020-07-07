أسوأ مما كان متوقعا.. اقتصاد منطقة اليورو يتراجع 8.7% في 2020

المصدر: بروكسل - أ ف ب

أعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أنها تتوقع تراجع إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو بنسبة 8.7% العام الجاري قبل أن يتحسن في 2021 (+6.1%)، وهي نسبة أسوأ مما كان متوقعا في مطلع مايو/أيار.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فلاديس دومبروفسكيس في بيان، إن "التداعيات الاقتصادية للعزل أفدح مما توقعنا في البداية. لا نزال نواجه مخاطر عديدة بينها موجة ثانية من الإصابات" بكوفيد-19.

وكانت بروكسل توقعت في مطلع أيار/مايو تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7.7% في 2020 ثم انتعاشا عام 2021 يبلغ +7.4%.

وأكد المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني أن "هذه التوقعات تظهر الآثار الاقتصادية الكارثية لهذا الوباء".

وهناك ثلاث دول متضررة بشكل خاص من الركود هي ايطاليا واسبانيا وفرنسا، مع تراجع اجمالي الناتج الداخلي باكثر من 10% في 2020.

وستشهد اسبانيا تراجع إجمالي الناتج الداخلي لديها بنسبة 11.2% في 2020 قبل أن يتحسن في 2021 (+6.1%)، فيما سيتراجع في اسبانيا بنسبة 10,9% في 2020 ثم يتحسن في السنة التالية ليصل الى +7.1%. اما في فرنسا فيمكن ان يتراجع بنسبة 10.6% هذه السنة ثم ينتعش ليصل الى 7.6% العام التالي.

في المقابل كانت المانيا بين الدول التي حدت من الخسائر، الى جانب لوكسمبورغ ومالطا وفنلندا، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 6.3% هذه السنة وانتعاش بنسبة 5.3% في 2021.

وقالت المفوضية في بيانها "في الفصل الثاني من عام 2020 يفترض أن يتراجع الانتاج الاقتصادي أكثر مما كان عليه في الفصل الاول".

وأضافت "لكن المعطيات الأولى بالنسبة لآيار/مايو وحزيران/يونيو تشير الى أنه تم تجاوز الأسوأ. ويرتقب أن يتسارع الانتعاش في النصف الثاني من العام رغم أنه لا يزال غير كامل وغير متساو بين دولة عضو وأخرى".