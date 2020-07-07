البحرين: تراجع 1.1% بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي

قالت وكالة أنباء البحرين اليوم الاثنين نقلا عن تقرير لوزارة المالية، إن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بنسبة 1.1% على أساس سنوي في الربع الأول.

وأضافت الوكالة "بين التقرير أن الأداء الاقتصادي شهد نمواً في مطلع العام قبل أن يتأثر في شهر مارس نتيجة للظروف الاستثنائية التي شهدتها مملكة البحرين والعالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا، بحسب "رويترز" ، مؤثراً على الأداء الكلي للاقتصاد في الربع الأول ومسبباً تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي لمملكة البحرين بنسبة 1.1% على أساس سنوي".

وفي سياق متصل، قال محافظ مصرف البحرين المركزي في وقت سابق إنه من المتوقع أن يتماشى الانكماش الاقتصادي مع تقديرات صندوق النقد الدولي.

وكان مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي قد قال إن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد اقتصاداتها انكماشا بـ 7.6% هذا العام في خضم تدني أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا المستجد.

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وكان جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق يتحدث أثناء منتدى اقتصادي افتراضي.

وتوقع أن تبلغ أسعار النفط 40-50 دولارا هذا العام.

وأشار إلى أن الدول الأخرى المنتجة للنفط قد تشهد انكماشا أكبر.

بالمقلب الآخر، قال محافظ البنك المركزي السعودي إن توقعات صندوق النقد الدولي لانكماش اقتصاد المملكة "أشد تشاؤما" من التقديرات السعودية نفسها. بينما يتوقع صندوق النقد أن ينكمش اقتصاد السعودية 6.8% هذا العام.

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي، إنه من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد غير النفطي للمملكة سريعا مع رفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا، لكنه لم يذكر أرقاما محددة.