الجنيه المصري يواصل مكاسبه مقابل الدولار.. ويصل لهذا المستوى

عاود الجنيه المصري تماسكه مقابل الدولار الأميركي في تعاملاته الأخيرة ليهوي سعر صرف الدولار إلى مستوى 16 جنيهاً في تعاملات الاثنين.

وارتفع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي في بنك قناة السويس، ليبلغ نحو 16 جنيهاً للشراء و16.1 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر صرف الجنيه في كل من كريدي أغريكول، والبنك التجاري الدولي، والعربي الإفريقي، والمصرف المتحد، والأهلي الكويتي، ليسجل نحو 16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع على الترتيب.

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أيضاً، ارتفع أيضاً سعر صرف الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان وبنك عَـوده ليسجل مستوى 16.03 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع بالترتيب.

وسجلت العملة المصرية ارتفاعاً مقابل الورقة الأميركية الخضراء في بنك المصري الخليجي لتسجل مستوى 16.02 جنيه للشراء و16.12 جنيه للبيع.

ومؤخراً، أعلن البنك المركزي المصري، أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي بلغ نحو 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي مقابل نحو 40.108 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، حيث تم استخدم حوالي 3.1 مليار دولار من الاحتياطي النقدي خلال شهر أبريل الماضي في تغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الاستراتيجية.

كما تم سداد التزامات دولية خاصة بالمديونية الخارجية للدولة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، والتي تضمنت استحقاق سندات دولية بقيمة مليار دولار، هذا بالإضافة إلى خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.