خطوة نحو الإصلاحات؟ تعيين أعضاء مجلس "كهرباء لبنان"

أعلن مجلس الوزراء اللبناني، اليوم تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان.

وهي واحدة من الإصلاحات التي تطالب بها الدول المانحة، وسط تعطل المباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض جديدة.

وتقارب خسائر كهرباء لبنان نحو الملياري دولار سنويا، ما يثقل كاهل موازنة الدولة وسط أزمة مالية خانقة.

وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، هم: طارق عبد الله، وحسين سلوم، وسامر سليم، وكريم سابا، وحبيب سرور وشادي كريدي.

ووفق مراسل القناة اللبنانية "MTV"، فقد جرى إشكال بين محتجين وعناصر من القوى الأمنية في مار مخايل.

ووفق مصادر لـMTV، فإنه لم يعين في مجلس الوزارة سوى 6 أعضاء لمجلس إدارة "كهرباء لبنان" ما يعني نظريا بقاء كمال حايك رئيسا لمجلس الإدارة.

إلى ذلك، ذكر مصرف لبنان أمس أنه سيوفر النقد الأجنبي لمستوردي ومنتجي الصناعات الغذائية بسعر 3900 ليرة للدولار.

وبهذا القرار، يبقى سعر استيراد القمح والأدوية ومنتجات البترول كالبنزين عند 1500 ليرة للدولار، ولكن مكونات السلة الغذائية "المدعومة" سيتم توفير الدولار لاستيرادها مقابل 3900 ليرة، بدلا من 3200 ليرة كانت معتمدة سابقا.

ويحاول مصرف لبنان تنظيم شراء الدولار للصناعات الغذائية بحيث تتم عمليات توفيره ضمن القطاع المصرفي بدلا من اللجوء للسوق السوداء.