السعودية تستكمل المرحلة الأولى من خصخصة المطاحن

أفاد بيان من مشتري الحبوب الحكومي السعودي ومركز الخصخصة في المملكة، اليوم الأربعاء، أن السعودية انتهت من المرحلة الأولى من خصخصة قطاع مطاحن إنتاج الدقيق.

وكان بيع المطاحن الذي طال انتظاره من أوائل عمليات الخصخصة التي تعتزمها المملكة في إطار إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق.

موضوع يهمك وافق مجلس الوزراء السعودي على نقل كامل ملكية 4 شركات للمطاحن وإنتاج الدقيق في المملكة إلى المركز الوطني للتخصيص.وأقر... نقل ملكية 4 شركات مطاحن سعودية للتخصيص شركات





وقالت المؤسسة العامة للحبوب والمركز الوطني للتخصيص، في بيان، إنه تقرر ترسية شركة المطاحن الأولى على تحالف رحى–الصافي مقابل 2.027 مليار ريال، والشركة الثالثة على تحالف الراجحي–الغرير–مسافي مقابل 750 مليون ريال.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في يونيو الماضي، على نقل كامل ملكية 4 شركات للمطاحن وإنتاج الدقيق في المملكة إلى المركز الوطني للتخصيص.

وأقر المجلس الموافقة على منح كل من (شركة المطاحن الأولى، وشركة المطاحن الثانية، وشركة المطاحن الثالثة، وشركة المطاحن الرابعة) ترخيص تشغيل مطاحن إنتاج الدقيق.

ونص القرار على "نقل كامل ملكية الشركات إلى المركز الوطني للتخصيص".

يذكر أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق يُعد من أول القطاعات التي يتم تخصيصها بالكامل وفقاً لبرنامج التخصيص، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، إذ تمثّل عملية التخصيص هذه إحدى مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص التي تتمتع بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المختصة.