مترو دبي يصل إلى موقع إكسبو 2020

دشن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، امتداد الخط الأحمر لمترو دبي بتكلفة 11 مليار درهم، والذي يصل إلى موقع "إكسبو 2020".

ويضم امتداد الخط الجديد 50 قطارا، ويمر عبر 7 محطات. ومن المتوقع أن يستخدمه 125 ألف راكب يومياً.

وكان الشيخ "محمد بن راشد" قد افتتح الخط الأحمر للمترو قبل 10 سنوات والذي يبلغ طوله 52 كيلومتراً، ويضم 29 محطة. ثم تم افتتاح الخط الأخضر للمترو في 2011 ، ويبلغ طوله 23 كيلومتراً.

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يشار إلى أن مترو دبي يعد أكبر نظام مترو في العالم يعمل بدون سائق، بطول يقارب 90 كيلومترا.

وفي هذا السياق، شدد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي مطر الطاير، في مقابلة مع "العربية"، على أن مترو دبي هو العمود الفقري لمنظمة النقل والمواصلات في دبي، لافتا إلى أنه تم تنفيذه خلال 47 شهرا.

وأشار إلى أن من أصل 50 قطارا ، قد خصص 15 قطارا لخدمة معرض أكسبو.

ووفق وجهة نظره، أهمية هذا المشروع تمكن في كونه دليلا واضحا على أن حكومة دبي ماضية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تدعم البنية التحتية والاقتصاد الوطني حتى خلال الأزمات.

إلى ذلك، شدد على أن حكومة دبي ماضية في معظم المشاريع الاستراتيجية، حيث إن الحكومة مرتبطة بعقود محددة مع شركات أجنبية وبتواريخ محددة للتنفيذ، لذلك جاء هذا القرار تجنبا للمطالبات المالية والقانونية.

ونوه بأنه تم توفير 3500 تاكسي لخدمة أكسبو 2020، و650 باصا إلى جانب مطار آل مكتوم.