توقعات بنمو اقتصاد فرنسا 19% في الربع الثالث

قال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية اليوم، الأربعاء، إن من المنتظر أن ينتعش اقتصاد فرنسا بقوة في النصف الثاني من العام بعد تراجع غير مسبوق في النصف الأول بسبب إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.



وأضاف المعهد أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انكمش على الأرجح 17% في الربع الثاني مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، دون تغيير عن توقعات صادرة في يونيو وبالفعل في أعقاب انخفاض نسبته 5.3% في الربع الأول.



وقال المعهد إن من المنتظر أن ينتعش الاقتصاد ويسجل نمواً بنسبة 19% في الربع الثالث و3% في الربع الرابع فيما من المتوقع أن يكون النشاط منخفضا بنسبة تتراوح بين 1 إلى 6% عن مستويات ما قبل الأزمة بحلول ديسمبر.



وعلى مدى العام، يتوقع المعهد أن يتجه الاقتصاد للانكماش بنسبة 9%، وهو أسوأ ركود في فرنسا منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات الحديثة في 1948 لكنه ليس سيئا بقدر الانخفاض البالغة نسبته 11% والذي توقعته الحكومة في مراجعتها السابقة لميزانية 2020.



وقال المعهد إن الحكومة وضعت فرنسا تحت إحدى إجراءات العزل العام الأكثر صرامة في أوروبا منذ منتصف مارس، لكن الاقتصاد شهد تعافيا "تدريجيا، لكن قويا" في الأسابيع التي تلت رفع الحكومة للقيود في 11 مايو .