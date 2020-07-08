الموارد البشرية: تسارع وتيرة توظيف السعوديين في القطاع الخاص

قالت وزارة الموارد البشرية السعودية إن آثار جهود التوطين بدأت تظهر عن طريق زيادة حجم توظيف السعوديين في القطاع الخاص بوتيرة متصاعدة منذ سبتمبر 2019، وحتى منتصف شهر مارس مع بداية جائحة كورونا.

وأضافت الوزارة عبر تويتر أن البرامج ستعود لاستكمال أعمالها مع عودة المنشآت إلى أوضاعها الطبيعية.

ولفتت إلى أن نتائج القرارات التي جاءت بها رؤية المملكة 2030، لتمكين المرأة في سوق العمل انعكست على مؤشر الربع الأول لعام 2020، إذ انخفضت نسبة البطالة بين الإناث لتصل إلى 28.2% مقارنة مع 31.7% في الربع الأول من 2019.

موضوع يهمك أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الثلاثاء عبر موقعها الرسمي، نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2020م، والذي سبق بدايات... انخفاض معدل البطالة في السعودية إلى 11.8% بالربع الأول اقتصاد

وقالت وزارة الموارد البشرية إنها اتخذت العديد من الإجراءات والمبادرات بالشراكة مع الأجهزة الحكومية في عامي 2018، و2019، للسيطرة على معدل البطالة حيث ساهمت في انخفاض المعدل من نسبة 12.9%، إلى 11.8%، في الربع الأول من 2020.

وأوضحت أنه قابل ذلك نسبة التوطين في قطاعات محددة عن طريق اتفاقيات التوطين فكان التركيز فيها على توظيف الخريجين ممن لديهم خبرة أو من أمضوا وقتا في البحث عن العمل.