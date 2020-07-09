تعرف على أبرز مهام منظمة التجارة العالمية

بدأت منظمة التجارة العالمية التي مقرها جنيف في سويسرا أعمالها بشكل رسمي في الأول من يناير 1995 بموجب اتفاقية مراكش، لتحل محل الاتفاقية العامة على التعرفة والتجارة الجات GAAT التي أُنشئت عام 1947.

وتضم منظمة التجارة العالمية في عُضويتها 164 دولة، إضافة إلى 20 دولة مراقبة من الدول التي تسعى للانضمام إليها.

وتمثل هذه الدول ما يزيد على 97% من التجارة الدولية، كما تدار أعمال المنظمة بواسطة حكومات الدول الأعضاء.

وتتخذ القرارات في المنظمة بتوافق الآراء للدول الأعضاء جميعاً، إما في اجتماع وزاري يعقد كل عامين على الأقل أو في لقاءات دورية في جنيف بين سفراء وخبراء الدول.

وتتركز مهمة المنظمة الأساسية في تنظيم التجارة بين الدول الأعضاء وضمان انسياب وتدفق التجارة بسلالة وبأكبر قدر من التسهيلات والحرية.

وتهدف منظمة التجارة العالمية إلى إقامة عالم اقتصادي قوي ورفع مستوى العيش وتنمية الدخل وضمان الحق في العمل وتطوير الإنتاج، فضلاً عن توفير الحماية المناسبة للسوق الدولي. وإيجاد وضع تنافسي دولي للتجارة يعتمد على الكفاءة الاقتصادية.