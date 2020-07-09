أستاذ محاضر في "ليفربول": 13 جامعة بريطانية قد تفلس!

قال الدكتور محمد عبد القادر محاضر في المالية لدى جامعة ليفربول، في مقابلة مع "العربية"، إن حجم الخسائر المتوقعة للقطاع التعليمي في بريطانيا يتراوح بين 3 إلى 19 مليارا.

موضوع يهمك خسرت الجامعات البريطانية ما يقدر بـ 790 مليون جنيه إسترليني، أو ما يعادل 998 مليون دولار، هذا العام، بسبب فقدان الدخل من... 998 ملييون دولار خسائر الجامعات البريطانية بسبب كورونا اقتصاد

وأشار إلى 3 أسباب وراء هذا الأمر: أزمة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، الضبابية في شكل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والشكل الذي ستتخذه العلاقة بين الشرق والغرب ولاسيما بين بريطانيا والصين، حيث إن 35% من الطلاب الأجانب في بريطانيا هم طلاب صينيون.

وأكد أن بعض الجامعات قد تواجه فشلا ماليا أو تضطر للاندماج.

إلى ذلك، لفت إلى أن الجامعات البريطانية تعاني نقص الاستثمار، ما أدى إلى انخفاض في نسبة المدرسين، كاشفا أن 13 جامعة بريطانية قد تواجه خطر الإفلاس.

وخسرت الجامعات البريطانية ما يقدر بـ 790 مليون جنيه إسترليني، أو ما يعادل 998 مليون دولار، هذا العام، بسبب فقدان الدخل من إقامة الطلاب والمطاعم وانعقاد المؤتمرات، وفقاً لوثيقة صادرة عن الجامعات البريطانية.

وبحسب الوثيقة، إذا لم تحصل الجامعات البريطانية على دعم حكومي قد لا يتمكن بعضها من تجاوز هذه العاصفة، وقد تواجه إما فشلًا ماليًا أو خياراً للاندماج مع كليات التعليم الإضافي المحلية.

وانخفض تقييم 62 جامعة من أصل 84 في بريطانيا، في تصنيفات QS لجامعات العالم أكبر شبكة دولية لتقييم الجامعات.