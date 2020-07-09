لهذه الأسباب قررت مصر تثبيت أسعار الوقود

قررت اللجنة المكلفة من الحكومة المصرية والمعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها الأخير، التوصية بتثبيت الأسعار الحالية للبنزين بكافة أنواعه، وذلك لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، أن اللجنة أبقت على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، حيث تقرر تثبيت سعر بنزين 95 عند 8.50 جنيه للتر، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و6.25 جنيه للتر البنزين 80، و6.75 جنيه للتر السولار.

وجاءت قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، لعدد من الأسباب، أهمها أن توصيات اللجنة جاءت في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم في الوقت الحالي نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا وتأثيرها على النشاط الاقتصادي العالمي وأسواق البترول والطاقة، خاصة خلال الفترة من شهر أبريل وحتى شهر يونيو الماضي.

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إضافة إلى حدوث تذبذبات حادة في الأسعار العالمية للبترول وتوقف شبه كامل للنشاط الاقتصادي في العديد من دول العالم في ظل حالة عدم اليقين التي سادت تلك الفترة مع عدم وجود أي توقعات حتى الآن بتجاوز هذه الفترة الصعبة.

وأشارت اللجنة إلى إطلاعها على توقعات كافة المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية والتي تتوقع حدوث زيادة مؤثرة في أسعار خام برنت خلال الربع الثالث من العام الحالي وتحديداً من شهر يوليو وحتى شهر سبتمبر المقبل، مقارنة بالأسعار التي سادت خلال الربع الثاني الممتد من شهر أبريل وحتى شهر يونيو الماضيين.

وذكرت أن الإبقاء على أسعار بيع المنتجات البترولية بنفس أسعارها، سوف يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي. وأكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار بيع المنتجات البترولية يجنبها أثر التذبذبات الكبيرة التي ربما تشهدها الأسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.