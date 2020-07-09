وزير: لبنان لا يعتزم التفاوض مع إيران لاستيراد الوقود

قال وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، اليوم الخميس، إن لبنان لا يعتزم في الوقت الراهن التفاوض مع إيران لاستيراد الوقود، وذلك بعدما قال الأمين العام لحزب الله المدعوم من طهران، إنه يجري محادثات مع الحكومة اللبنانية بشأن الفكرة.

وكان حسن نصر الله قال يوم الثلاثاء، إن "نقاشا هادئا" يجري مع الحكومة على فكرة شراء لبنان المنتجات المكررة من إيران بالليرة اللبنانية، لتخفيف الضغوط على احتياطيات البلاد من العملة الصعبة.

ويعاني لبنان من أزمة مالية حادة ونقص شديد في السيولة بالعملة الصعبة. وفقدت الليرة اللبنانية حوالي 80%، من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول عندما بلغت الأزمة المحتدمة منذ فترة طويلة ذروتها.

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وقال غجر، في إشارة لمحادثات مع الحكومة العراقية بشأن إمدادات وقود محتملة، إنه لا توجد خطط في الوقت الراهن للتفاوض مع إيران لاستيراد الوقود، وإن المناقشات الحالية مع العراق.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال أمس الأربعاء، إن استيراد النفط من إيران لن يكون مقبولا.

وأضاف "سيكون منتجا خاضعا للعقوبات بالتأكيد، وسنفعل كل ما بوسعنا لضمان عدم تمكن إيران من بيع النفط الخام في أي مكان، ويشمل ذلك حزب الله في المنطقة".