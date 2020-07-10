الخريف: نتائج القطاع الصناعي السعودي تعكس أثر الحوافز الحكومية

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، إن نتائج القطاع الصناعي في يونيو تبشر بالخير وتعكس الأثر الإيجابي للمبادرات والحوافز الحكومة في التعاطي مع تحديات جائحة كورونا.

وأوضح، في تغريدة على "تويتر" تعليقاً على البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والخاصة بأهم المؤشرات الصناعية في يونيو، أنه نتج عن المبادرات والحوافز خلق 2516 وظيفة للسعوديين، واستثمارات بقيمة 2.2 مليار من خلال 118 ترخيصا جديدا، قائلا إنه يرجو أن تكون بداية التعافي.

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وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية كشفت، يوم أمس الخميس، عن أهم المؤشرات الصناعية خلال شهر يونيو الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية.

وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن عدد التراخيص الجديدة للمصانع في يونيو 2020 بلغ 118 ترخيصا، وبلغ رأس مال تلك المصانع نحو 2.18 مليار ريال.

ووفقًا لبيانات وزارة الصناعة، بلغت أغلب التراخيص الجديدة خلال شهر يونيو للمصانع العاملة في منتجات المعادن اللا فلزية الأخرى 21 ترخيصًا، تليها كل من صناعة منتجات المعادن المُشكَّلة باستثناء الآلات والمعدات، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بـ16 ترخيصًا لكل منهما.

وقالت الوزارة إن صافي عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية يونيو 2020 بلغ 9211 منشأة، وذلك مقارنة بنحو 9094 منشأة في نهاية شهر مايو 2020.