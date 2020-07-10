في خطاب اقتصادي.. بايدن يتعهد بتوفير 5 ملايين وظيفة للأميركيين

تعهد المرشح الديمقراطي المفترض لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن يوم أمس الخميس بإنفاق 700 مليار دولار على المنتجات أميركية الصنع والأبحاث الصناعية، وهو ما قال إنه سيخلق وظائف مدفوعة الأجر لنحو 5 ملايين شخص في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد.



وقال بايدن في كلمة تضمنت الخطوط العريضة للخطة قُرب بلدة سكرانتون التي أمضى طفولته فيها بشمال شرق بنسلفانيا "سينصب تركيزي على الأُسر الكادحة: أُسر الطبقة الوسطى التي أنحدر منها هنا في سكرانتون، لا طبقة المستثمرين الأثرياء.. ليسوا هم من يحتاجني، بل الأُسر الكادحة".

موضوع يهمك قال وزير المالية التونسي محمد نزار يعيش، إن المالية العمومية تمر حاليا بمرحلة صعبة جدا بسبب فيروس كورونا الذي كلفها 5... وزير مالية تونس: نمر بمرحلة صعبة ونحتاج خطة إنعاش اقتصادي اقتصاد





وحوت المقترحات تفاصيل جديدة - وتكلفة أعلى - لسياسات تعاف اقتصادي ستتكلف تريليونات الدولارات يتعهد نائب الرئيس السابق بتطبيقها إذا فاز على الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الثالث من نوفمبر.



ويكابد الاقتصاد الأميركي إغلاقات متكررة من جراء تفشي فيروس كورونا، بينما صرف رقم قياسي بلغ 32.9 مليون شخص شيكات إعانة البطالة في الأسبوع الثالث من يونيو، حسبما أظهرته بيانات وزارة العمل اليوم.