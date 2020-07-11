دبي ترفع حزم التحفيز لـ 6.3 مليار درهم

أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، السبت، على حسابه في تويتر حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) لمساعدة اقتصاد الإمارة على التغلب على آثار جائحة كورونا.

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.. اعتمدنا اليوم حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم ليصل مجموع الحزم التحفيزية إلى 6.3 مليار درهم.. نهدف إلى تعزيز سيولة الشركات ودعم استمرارية أعمالها والتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات.. pic.twitter.com/Gpgih3Ut78 — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) July 11, 2020

وذكر الشيخ حمدان في سلسلة تغريدات: "اعتمدنا اليوم حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم ليصل مجموع الحزم التحفيزية إلى 6.3 مليار درهم.. نهدف إلى تعزيز سيولة الشركات ودعم استمرارية أعمالها والتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات".

وتلك هي حزمة التحفيز الثالثة التي تعلن عنها إمارة دبي.

وأضاف ولي عهد دبي: "اعتمدنا ضمن الحزمة استرداد المنشآت الفندقية والمطاعم لنصف قيمة رسم مبيعات الفنادق البالغ 7% للفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، بالإضافة إلى استرداد نصف قيمة رسم درهم السياحة وتمتد حتى نهاية ديسمبر المقبل".

وأعلن صدور توجيهات بالإسراع في دفع المستحقات المالية للمقاولين وكذلك رد جميع الضمانات المالية لأنشطة التشييد والبناء المرتبطة بالرخص التجارية المودعة لديها، على أن يتم استبدالها بنظام آخر يضمن جميع حقوق الأطراف المتعاقدة.

كما أكد اعتماد مبادرة إلغاء الغرامات وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص التجارية والتعليمية حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وعبر عن ثقته في "مرونة ومتانة اقتصادنا، ونقف صفاً واحداً مع القطاع الخاص لتجاوز هذه المرحلة بسرعة كبيرة، وحريصون على عودة الأعمال لطبيعتها بأسرع وقت ونؤكد مواصلة التزامنا لدعم كافة القطاعات الاقتصادية".