رسوم أميركية على واردات فرنسية بـ 1.3 مليار دولار

قالت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إنها ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على واردات فرنسية بقيمة 1.3 مليار دولار.

يأتي هذا التحرك ردا على ضريبة فرنسا الجديدة على الخدمات الرقمية، لكنها سترجئ تطبيق الرسوم الجديدة بما يصل إلى 180 يوما.

وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن الخطوة ستؤثر على سلع فرنسية مثل مستحضرات التجميل وحقائب اليد.

وقال إن إرجاء التطبيق سيتيح مزيدا من الوقت لحل المشكلة، بما في ذلك إجراء مناقشات في إطار مجموعة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تأتي الخطوة الأميركية في أعقاب تحقيق أميركي خلص إلى أن الضريبة الفرنسية تنطوي على تمييز ضد شركات تكنولوجيا أميركية، مثل غوغل وفيسبوك وأبل.