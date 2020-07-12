الهند تجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق تجاري

قال وزير التجارة الهندي إن بلاده بدأت محادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق قد يبدأ باتفاق للتجارة التفضيلية.

وأضاف أن الهدف النهائي من ذلك أيضا هو التوصل لاتفاق للتجارة الحرة. وأشار الوزير إلى أن الهند مستعدة لإجراء حوار مع بريطانيا لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد حاليا اتفاق تجاري بين الهند والاتحاد الأوروبي، إذ توقفت المحادثات التجارية بين الجانبين في 2013.

وبنهاية العام الماضي، انسحبت الصين مما قد يصبح أكبر اتفاق تجارة في العالم، بدعوى أن الصفقة ستضر بمزارعيها وشركاتها وعمالها ومستهلكيها.

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وأعطت حرب التجارة الدائرة بين الولايات المتحدة والصين وتنامي الحماية التجارية دفعة جديدة للمفاوضات المستمرة منذ أعوام بخصوص اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، الذي يضم الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاندا وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم عشر دول.

يطالب الاتحاد الأوروبي الهنود بتخفيف القيود على الأوروبيين لإتاحة المجال لهم للاستثمار في قطاعي البنوك والتأمين ومجال تجارة التجزئة، علاوة على تخفيض رسوم استيراد المركبات أوروبية الصنع.