انكماش أسعار المستهلكين في الأردن 0.61%

أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، الأحد، انكماش أسعار المستهلكين 0.61% على أساس سنوي في يونيو حزيران الماضي بعد انخفاضها 0.22% في مايو أيار.

ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.12%.

ساهمت في الانخفاض السنوي للأسعار بشكل رئيسي شرائح النقل والوقود والإنارة، في حين ارتفعت على نحو خاص أسعار التبغ والسجائر والألبان ومنتجاتها والبيض.

وبلغ معدل التضخم السنوي 0.9% في الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية.

وسجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تذبذبا في أسعارها مثل الغذاء والوقود والإنارة والنقل، 0.31% على أساس سنوي في يونيو حزيران، ليبلغ 1.1% في الأشهر الستة الأولى.

كان معدل التضخم السنوي الأساسي 1.2% في مايو أيار.