صندوق أبوظبي للتنمية يعلق مدفوعات خدمة الدين للدول والشركات

قال صندوق أبوظبي للتنمية اليوم الأحد، إنه علق مدفوعات خدمة الدين لبعض الدول والشركات لهذا العام.

يقدم الصندوق الذي تموله الحكومة مساعدات مالية للشركات في الإمارات ولدول نامية من بينها باكستان ومصر والسودان وإثيوبيا.

وأفاد بيان للصندوق أن مدفوعات خدمة الدين سَتُعلق للدول والشركات التي يسري عليها القرار من أول يناير/كانون الثاني إلى 31 ديسمبر/كانون الأول.

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وقال الصندوق إنه يتعين على الدول والشركات طلب تعليق المدفوعات، لكنه لم يحدد معايير تطبيق القرار على الشركات والدول.

وقال محمد سيف السويدي المدير العام للصندوف، إن من الضروري أن يدعم الصندوق من هم في أمس الحاجة للمساعدة، لاسيما الدول منخفضة الدخل في وقت يرزح فيه العالم تحت وطأة آثار جائحة كورونا.