أزعور: IMF قدّم 17 مليار دولار لـ 12 دولة بالمنطقة

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن الصندوق رصد 100 مليار دولار لدعم الدول المحتاجة، في ظل مواجهة العالم لجائحة كورونا.

وقال أزعور في مقابلة مع "العربية" إن صندوق النقد الدولي IMF قد منح 17 مليار دولار منها لأكثر من 12 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف أن صندوق النقد يوصي بالاستمرار بالحفاظ على إجراءات حماية المواطنين من الآثار الاقتصادية للجائحة.

وقال إن صندوق النقد يوصي بتطوير البنية التحتية الصحية، كما يوصي بمساعدة القطاعات المتضررة بكورونا.

واعتبر أن الجائحة كشفت ضرورة تعميق دور التكنولوجيا في الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية الصحية وحماية القطاعات التي تأثرت وتخفيف انعكاس الأزمة على حياة المواطنين، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أهمية معالجة بعض المشاكل التي برزت خلال الأزمة عبر توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، مع بروز التكنولوجيا كعامل إيجابي نظرا لوجود طاقة شابة ومتعلمة في المنطقة.