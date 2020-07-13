تراجع إنتاج تركيا من السيارات 5.4% في يونيو

أظهرت بيانات من اتحاد صناعة السيارات التركي تراجع إنتاج تركيا من السيارات 5.4 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران إلى 103 آلاف و273 سيارة، ما يشير إلى تحسن عقب انخفاضات حادة في الأشهر السابقة جراء فيروس كورونا.

وتوقفت مصانع عديدة بعد أن سجلت تركيا أول حالة إصابة بمرض كوفيد-19 في 11 مارس آذار ليبلغ الإنتاج 11 ألفا و164 سيارة في إبريل و63 ألفا و145 في مايو أيار. وتصل طاقة الإنتاج السنوي في تركيا إلى حوالي مليوني سيارة.

وتراجعت صادرات السيارات في يونيو 26.9% على أساس سنوي إلى 70 ألفا و813 سيارة، وفقا لبيانات الاتحاد، الذي قال إن إجمالي إنتاج الأشهر الستة الأولى من السنة تراجع 29.4% عنه قبل عام ليسجل 518 ألفا و727 سيارة.