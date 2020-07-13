"الصناعة" التركية تنكمش 20% في مايو

أظهرت بيانات اليوم الاثنين انكماش الإنتاج الصناعي التركي 19.9% على أساس سنوي في مايو أيار مع استمرار التباطؤ الاقتصادي الحاد الناتج عن إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.

وكان من المتوقع في استطلاع أجرته رويترز، تراجع ناتج الصناعات التحويلية 22.5% على أساس سنوي. وسجلت تركيا أول إصابة بالفيروس في 11 مارس آذار لتتوقف مصانع عديدة بعدها مباشرة، مما قلص الإنتاج 31.4% في ابريل نيسان.

لكن تركيا بدأت تخفيف الإغلاق العام في مايو أيار. ومقارنة مع الشهر السابق، زاد الإنتاج الصناعي 17.4% في مايو أيار، وفقا للأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء التركي.