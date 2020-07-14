السعودية.. 177 مليار ريال دعم مواجهة تداعيات كورونا

أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني، محمد العجلان، تميز السعودية في الاستجابة الفورية للتصدي لجائحة كورونا، من خلال المبادرات الحكومية والتعامل مع الأزمة منها توفير التمويل ودعم القطاع الخاص بتأجيل وتسهيل الإجراءات وغيرها من القرارات المتتابعة لحماية المواطن والمقيم.

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جاء ذلك خلال مشاركة العجلان في الندوة الرقمية الإقليمية لمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ بالتعاون مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات والهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية لطرح التجارب العالمية حول استمرارية الأعمال خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وما بعدها بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأشار العجلان إلى الدعم الذي أطلقته قيادة السعودية البالغ 177 مليار ريال، ودفع 60% من رواتب السعوديين في القطاع الخاص، وتقديم الدعم لعدة منظمات دولية منها منظمة الصحة العالمية 10 ملايين دولار و500 مليون دولار لجهود الإغاثة الدولية وغيرها من الدعم المحلي والعالمي كان لها صدى إيجابي محلياً وعالمياً.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين بلغ أكثر 78 مليار دولار في عام 2019 وحجم الواردات من الصين حوالي 24 مليار دولار وحجم الصادرات إلى الصين 54 مليار دولار أما الاستثمارات المباشرة لشركات الصينية في السعودية بلغت 180 مليون دولار وقيمة الأعمال للشركات الصينية أكثر من 6 مليارات دولار.

وعن فرص الأعمال المستقبلية قال العجلان: "سوف يكون هناك تطور اقتصادي مذهل مستقبلاً في عدد من القطاعات منها قطاع البرمجيات والذكاء الصناعي والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والقطاع الصحي والأبحاث الطبية، وسوف يشهد العالم نموا اقتصاديا ونهضة استثمارية غير مسبوقة، بالرغم من كل التحديات الحالية".