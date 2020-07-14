سندات الشارقة تتلقى طلبات شراء بـ 3.7 مليار دولار

أظهرت وثيقة أن حكومة إمارة الشارقة كلفت بنوكاً لترتيب إصدار سندات فورموزا لأجل 30 عاماً مقومة بالدولار الأميركي.

وتلقت هذه السندات بحسب "رويترز"، طلبات شراء بنحو 3.7 مليار دولار.

وكلفت الشارقة "سيتي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"إتش.إس.بي.سي" و"بنك الاستثمار" و"جيه.بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" بترتيب مكالمة مع المستثمرين، يليها إصدار السندات وفقاً لظروف السوق.

وستكون الصفقة أول سندات فورموزا للشارقة وأول سندات طويلة الأجل وأول إصدار قياسي تقليدي. ولا يقل حجم الإصدار القياسي عادة عن 500 مليون دولار، وفقا لوكالة رويترز.

وأصدرت الحكومة في 2018 سندات "باندا" تقليدية، وهي ديون مقومة باليوان صادرة عن مقترضين أجانب، لكن حجمها كان حوالي ملياري يوان (286 مليون دولار).