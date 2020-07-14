كلفة الإنترنت ومكالمات المحمول في مصر الأعلى عربياً

أشار تقرير حديث إلى أن باقات الإنترنت ومكالمات المحمول في مصر أكثر كلفة، مقارنة بالدول العربية الثرية، عند قياسها طبقا لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي.

وأوضح التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، أن مصر جاءت في المركز 48 عالمياً من ناحية أسعار باقات الإنترنت والمكالمات كثيفة الاستهلاك، والتي تسمح شهريا بـ 330 دقيقة من المكالمات و70 رسالة نصية و1.5 جيجابايت من البيانات.

ويبلغ سعر الباقة في مصر في المتوسط 3.22 دولار، أي حوالي 1.4% من نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، وهو ما يجعلها أعلى تكلفة على المواطن، مقارنة بالكويت التي جاءت في المركز 21 عالميا كأقل تكلفة مقارنة بنصيب الفرد في إجمالي الدخل القومي.

وفق التقرير، فقد جاءت الإمارات في المركز الـ 32 والسعودية في المركز الـ 41، ثم البحرين في المركز الـ 43.

أما أفضل الباقات كلفة للمواطن على مستوى العالم فتوجد في جزيرة ماكاو بالصين ويبلغ سعرها 0.2% من نصيب الفرد في إجمالي الدخل القومي هناك،

فيما يعد أعلاها تكلفة على المواطن في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتمثل 11.2% من نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي.

على الجانب الآخر، ووفق نشرة "انتربرايز"، فإن مصر جاءت متفوقة على سلطنة عمان، والتي جاء تصنيفها في المركز الـ 57، تليها المغرب في المركز 77، والجزائر في المركز 78، ثم الأردن في المركز 110 وليبيا في المركز 104، ثم لبنان في المركز 129، تليها العراق في المركز 124 ثم فلسطين في المركز 136 وأخيراً اليمن في المركز 168.

أما على صعيد الباقات منخفضة الاستهلاك، والتي تسمح بـ 280 دقيقة من المكالمات و20 رسالة نصية شهرية و500 ميغابايت من البيانات، جاءت مصر في المركز 42 عالميا. ويبلغ سعر الباقة في مصر في المتوسط 2.01 دولار، أي نحو 0.9% من نصيب الفرد في إجمالي الدخل القومي. وأفضل الباقات سعرا هي في لوكسمبورغ.

وفي المنطقة جاءت الإمارات في المركز الـ 12 ثم تونس في المركز 23، والكويت في المركز 27، ثم عمان في المركز الـ 36. وتقدم مصر هنا أيضا خدمة أقل تكلفة في هذه الفئة مقارنة بالعديد من الدول العربية، بما في ذلك البحرين التي حلت في المركز الـ 50، والسعودية في المركز 52، ثم المغرب في المركز 69، والجزائر في المركز 98، ولبنان في المركز 100، تلتها ليبيا في المركز 104، ثم الأردن في المركز 110، تبعتها فلسطين في المركز 133، وأخيراً اليمن التي حلت في المركز الـ 162.

وأشارت البيانات إلى أن أسعار الإنترنت الثابت في مصر مرتفعة نسبيا، بسعر باقات في المتوسط 7.06 دولار وهو ما يعادل 3.0% من نصيب الفرد في إجمالي الدخل القومي، فيما كانت باقات المكالمات الصوتية الأقل كلفة على المواطن ضمن الخدمات الأخرى، بنسبة 0.4% من نصيب الفرد في إجمالي الدخل القومي.