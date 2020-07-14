"نسما وشركاهم" للعربية: تطوير مطار البحر الأحمر ينشط الاقتصاد السعودي   

قال رامي التركي، نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس إدارة شركة نسما وشركاهم، إن مشروع تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية في مطار مشروع البحر الأحمر الدولي بالسعودية، سينمي وينشط الاقتصاد الوطني.

وفاز تحالف مؤلف من شركتين سعوديتين بعقد تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية في مطار مشروع البحر الأحمر الدولي. وتعد قيمة العقد المالية الأضخم من بين العقود التي منحتها شركة البحر الأحمر للتطوير حتى الآن، وفقا ما تم الإعلان عنه أمس.

وستقوم كل من شركتي (نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة والمباني العامة للمقاولات) بتصميم وتطوير "مدرج F" الرئيس الذي يصل طوله إلى (3700 متر) و"مدرج B" المخصص للطائرات المائية ومرابط الطائرات العمودية (الهيليكوبتر) والممرات الرئيسة والرابطة بالإضافة إلى أعمال الرصف وتأمين المساعدة الملاحية اللازمة للطيران والإضاءة الأرضية للمدرج وغيرها من الطرق والمرافق الأخرى المرتبطة بذلك.

موضوع يهمك فاز تحالف مؤلف من شركتين سعوديتين بعقد تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية في مطار مشروع البحر الأحمر الدولي. وتعد قيمة... "البحر الأحمر" تمنح عقود البنية التحتية لمطار دولي شركات

وأوضح التركي، في حديثه مع "العربية"، أن هذا الاستثمار سينمي وينشط الاقتصاد عبر توفير فرص عمل لأبناء الوطن وتنشيط الشركات السعودية الأخرى وزيادة الطلب على المنتج المحلي.

وأشار إلى أن الشركتين ستعملان على تنفيذ المشروع عبر تقسيم العمل بينهما، ولن يتم تكوين شركة مشتركة لإنجاز هذا الأمر.

وأوضح أن الشركتين بدأتا بالفعل في العمل بالمشروع، مؤكدا على التزامهما في إنجاز المشروع بالوقت المحدد.

وعن الفرص التي يطرحها المشروع لشركات أخرى، قال التركي إن شركته تتعاون وتتشارك مع الشركات الموجودة في البلد من موردين ومقاولين في الباطن، وتركز كأولوية على أبناء المنطقة والمنطقة المجاورة.