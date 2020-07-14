نمو مفاجئ للصادرات الصينية مع الفتح التدريجي للأسواق العالمية 

سجلت الصادرات الصينية نمواً مفاجئاً في شهر يونيو، مع إعادة الفتح التدريجي للاقتصادات العالمية بعد شهور من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وارتفعت الصادرات الصينية بنصف النقطة المئوية في يونيو، مقابل التوقعات بانكماش نسبته واحد ونصف في المئة، ومقابل تراجع بثلاثة في المئة خلال الشهر السابق.

كما سجلت الواردات نموا للمرة الأولى منذ بداية العام. حيث ارتفعت بنحو 3% في يونيو، مقابل توقعات بانكماشها بـ10%.

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وأشار محللون إلى أن الصين استفادت من تعطل الإنتاج لدى الدول المنافسة تجارياً، وارتفاع الطلب على معدات الوقاية الطبية. إلا أن عوامل المخاطر تظل تهدد تعافي الاقتصاد من تراجع الطلب الداخلي، والمخاوف من موجة ثانية من الوباء.

إلى ذلك، تعتزم وزارة المالية الصينية بيع المزيد من سندات الخزانة، كجزء من اقتراح إصدار سندات بقيمة تريليون يوان، لتمويل مرافق البنية التحتية المتعلقة بالصحة العامة ومساعدة الاقتصاد المتضرر من تفشي جائحة كورونا.