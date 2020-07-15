بكين توقع أكبر صفقة لشراء الذرة الأميركية في تاريخها

وقعت الصين أكبر صفقة في تاريخها لشراء الذرة من الولايات المتحدة، في إطار تنفيذ التزاماتها بزيادة وارداتها من المحاصيل الأميركية.

وقالت وزارة التجارة إن بكين اشترت نحو مليون وثماني مئة طن من المزارعين الأميركيين، في رابع أكبر صفقة لشراء الذرة الأميركية على الإطلاق.

وكانت الصين قد تعهدت بشراء 37 مليون طن على الأقل من المحاصيل الأميركية خلال العام الحالي، في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، بعد شهور من محاولات تهدئة الحرب التجارية بين البلدين.

ورغم ذلك، بدأ فصل جديد من فصول التصعيد أضيف الأربعاء على العلاقات الأميركية الصينية المتأزمة أصلا منذ أشهر عدة، على خلفية ملفات كثيرة من التجارة إلى الوباء، مرورا بهونغ كونغ وتايوان واتهامات التجسس غيرها.

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فبعد مصادقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على قانون يجيز فرض عقوبات، لا سيّما مصرفية، على مسؤولين صينيين على خلفية قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ، هدّدت الصين، الأربعاء، بفرض عقوبات على الولايات المتّحدة أيضاً.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنّه "بغية الحفاظ على مصالحها المشروعة فإنّ الصين ستقوم بالردّ اللازم وستفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الأميركيين المعنيين". وأضافت أنّ بكين تدين "بشدّة" القانون الأميركي وتعتبره "تدخّلاً سافراً في شؤون هونغ كونغ وفي الشؤون الداخلية للصين".

أتى البيان الصيني بعيد ساعات من إعلان ترمب أنّه أمر بإنهاء المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتّع بها هونغ كونغ في التجارة مع الولايات المتّحدة، وأنّه وقّع قانوناً أقرّه الكونغرس ويجيز فرض عقوبات، مصرفية بالخصوص، على خلفية قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على المدينة.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي مساء أمس إن "هونغ كونغ ستُعامل من الآن فصاعداً مثلما تُعامل الصين القاريّة - لا امتيازات خاصة، ولا معاملة اقتصادية خاصة، ولا تصدير للتكنولوجيا الحسّاسة".