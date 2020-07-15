تباطؤ التضخم في السعودية.. قبل زيادة الضريبة

أظهرت بيانات الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية زاد 0.5% في مايو أيار على أساس سنوي، في أقل زيادة سنوية منذ يناير كانون الثاني.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن أسعار الغذاء ارتفعت 6.9% على أساس سنوي وكانت هي العامل الرئيسي في زيادة معدل التضخم ككل.

وقررت السعودية زيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها لتصل إلى 15% اعتباراً من هذا الشهر.

وقال جيسون توفي، الخبير الاقتصادي المعني بالأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس، إن صورة التضخم ستتحول للارتفاع هذا الشهر بعد رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في الأول من يوليو تموز.