كيف سيغير الذكاء الاصطناعي وجه الرعاية الصحية؟

كثر في الآونة الأخيرة استخدام مصطلح الذكاء الاصطناعي وذلك في العديد من المجالات الاقتصادية والحيوية، ويتوقع الخبراء والعاملون على تطوير هذه التقنية أن استخدامها سيكون واعداً في المجال الطبي.

ومع تطور التكنولوجيا في القطاع الصحي شهد الطب تحولاً جذرياً تبلور مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التشخيص، والتنبؤ بالأمراض والأورام الخبيثة، وتحديد الطرق المثلى للعلاج.

هذا الدعم الذي وفرته تقنيات الذكاء الاصطناعي كان له دور محوري في الحد من المجهود البدني والضغط النفسي الذي يقوم به الطبيب للوصول إلى مبتغاه ما انعكس ايجابا على علاقته مع المريض ورفع معنويات المرضى بشكل عام.

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ومن أبرز ميزات تقنيات الذكاء الاصطناعي معالجة الصور الطبية عالية الدقة بسرعة كبيرة وتحديد نقاط وجود المشاكل الصحية على الصور التشخيصية. وفرز المرضى أصحاب الحالات الحرجة بعد تكوين صورة شاملة عن التاريخ الصحي للمريض. بالإضافة لدعم عمليات اتخاذ القرار أثناء تقديم الرعاية الطبية للمريض ومراقبة الأورام الخبيثة وتتبع سبل العلاج وتسريع إجراءات الفحوص الطبية بشكل فعال.

وفي المقابل علينا أن نأخذ في عين الاعتبار القيود التي تنطبق على الذكاء الاصطناعي في هذا المجال أهمها الانحياز لجنس أو عرق معين في حال كانت قاعدة البيانات تفتقر لمراحل عديدة من عملية التعلم العميق.

ونظراً لأن الذكاء الاصطناعي يتمتع بقدرة فريدة على استخراج المعاني من البيانات المتراكمة، فإن أي خلل في هذه البيانات قد ينعكس سلباً على النتائج. وهنا يبقى السؤال على من يقع اللوم في حال حدوث تشخيصات أو تنبؤات خاطئة؟