بهذه الطريقة قد تسيطر أميركا على كورونا في 8 أسابيع

قال روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الثلاثاء، إنه إذا وضع جميع الأميركيين الكمامة، فإن من الممكن السيطرة على تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 خلال فترة تتراوح بين أربعة وثمانية أسابيع.

وكان ريدفيلد يتحدث في مقابلة عبر الإنترنت مع دورية الجمعية الطبية الأميركية جاما.

وقال ريدفيلد "أعتقد أنه إذا استطعنا جعل الجميع يضعون الكمامات الآن، فإنه يمكننا السيطرة على ذلك في غضون أربعة أو ستة أو ثمانية أسابيع"، وفقا لما نقلته "رويترز".

إلى ذلك، قال مكتب الميزانية بالكونغرس، في وقت سابق إن تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الأميركي قد تستمر لنحو 10 سنوات.

موضوع يهمك تنطلق الأربعاء عملية اختيار المدير العام الجديد لمنظمة التجارة العالمية، من بين 8 مرشحين تقدموا لشغل المنصب، خلفاً... التويجري ينافس 7 مرشحين لإدارة منظمة التجارة العالمية اقتصاد

وارتفعت أعداد العاطلين عن العمل في أميركا منذ تفشي فيروس كورونا لتتخطى حاجز الـ40 مليونا.

وذكر أن التقديرات الجديدة تشير إلى أنه خلال الفترة 2020-2030، يمكن أن يكون إجمالي الناتج المحلي الإجمالي أقل بـ 15.7 تريليون دولار من التوقعات السابقة. وهذا يعادل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي ستفقده البلاد خلال العقد القادم.

وتوقع حصول خسارة بقيمة 7.9 تريليون دولار، تعادل 3%من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة.

ووصف ما يحدث بأنه "انخفاض كبير" في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لتفشي وباء كورونا.