مسؤول أميركي: قد نشهد ركوداً أكثر حدة مما عانيناه أثناء الأزمة المالية

قال باتريك هاركر، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا، إن الولايات المتحدة فشلت في السيطرة على فيروس كورونا، وإنه توجد درجة عالية من عدم اليقين بشأن نطاق تأثير الجائحة على الاقتصاد.

وأضاف أنه وفقا لمتوسط التوقعات، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يهبط بنسبة 20% في النصف الأول من هذا العام ثم ينمو بنسبة 13% في النصف الثاني، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال إن أكبر اقتصاد في العالم قد ينهي العام بأكملة على تراجع بحوالي 6%.

وقال هاركر في تعليقات أدلى بها في ندوة عبر الإنترنت "ذلك ركود أكثر حدة بكثير مما عانيناه أثناء الأزمة المالية".

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وأضاف أن صانعي السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي لديهم مجال محدود فيما يتعلق بما يمكن أن يفعلوه لدعم الاقتصاد لأن الكثير سيعتمد على مسار الفيروس.

وقدم البنك المركزي الأميركي استجابة قوية في مارس لدعم الاقتصاد بأن خفض أسعار الفائدة لتقترب من الصفر وأطلق حزمة إقراض طارئ للمساعدة في الحفاظ على تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات.

وقال هاركر إن تعافي الاقتصاد من المتوقع أن يستغرق وقتا طويلا وسيكون بطيئا.