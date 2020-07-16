صندوق النقد: إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة قد يتضاعف 3 مرات

حذر صندوق النقد الدولي من أن معدل إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة قد يتضاعف 3 مرات العام الحالي في غياب الدعم الحكومي الكافي، مما يهدد بوقف الانتعاش الاقتصادي ويسبب عدم الاستقرار المالي.

وقال الصندوق في تقريره الأخير إن تحليل الموظفين في 17 دولة يشير إلى ارتفاع حالات إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة من 4% إلى 12%.

وأضاف التقرير أن معدلات الإفلاس في قطاع الخدمات قد يرتفع في البلد العادي بأكثر من عشرين نقطة مئوية، فيما توقع نموا متواضعا في معدل إفلاس النشاطات الأساسية بما فيها الزراعة.

موضوع يهمك أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أن الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19 دخلت في مرحلة جديدة تتطلب مرونة... صندوق النقد: أزمة "كورونا" عميقة.. لم نتغلب عليها بعد اقتصاد

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن أكثر من ثلث الشركات الصغيرة في كندا وكوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة تتوقع أن يتم إغلاقها نهائيا العام المقبل.

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أن الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19 دخلت في مرحلة جديدة تتطلب مرونة لتأمين "انتعاش دائم وعادل"، محذرة من أن العالم "لم يتغلب" على الأزمة بعد.

وفي مقال على مدونة نشرت قبل أيام من اجتماع افتراضي لمجموعة العشرين برئاسة السعودية، عددت جورجييفا الأولويات وهي الإبقاء على إجراءات الحماية الاجتماعية "إن لم يكن توسيعها"، ومواصلة إنفاق المال العام لتحفيز الاقتصاد.

ومن بين هذه الأولويات أيضا، شددت جورجييفا على ضرورة الاستفادة من "الفرصة التي لا تُسنح إلا مرة واحدة في القرن" وتتمثل بإعادة بناء عالم "أكثر عدالة ومراعاة للبيئة واستدامة وذكاء وخصوصا أكثر قدرة على المقاومة".