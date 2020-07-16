ما هو دور الذكاء الاصطناعي في التغلب على جائحة كورونا؟

مع عودة النشاط واستئناف استقبال السياح.. تشهد دبي اليوم استضافة فعاليات مؤتمر Ai Everything والذي يستعرض أحدث تقينات واستخدامات الذكاء الاصطناعي.

وأكد عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي أن هذا المؤتمر إثبات للعالم أن دولة الإمارات قادرة على التأقلم والتعايش مع التحديات الجديدة وتضع الأطر للازمة للحياة ما بعد "كوفيد 19".

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وأضاف العلماء "يعتبر هذا المؤتمر الأول في المنطقة خلال الفترة الحالية ويخضع لجميع أجراءات السلامة الاحترازية للتصدي لكوفيد ولكن في نفس الوقت يؤكد على ضرورة عودة الحياة لسابق عهدها، وليكون المؤتمر منصة لجمع العالم. المؤتمر يسلط الضوء على الاستخدام المتعدد للذكاء الاصطناعي في قطاعات متعددة ونستشرف مستقبل العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي ما بعد جائحة كوفيد 19".

وتابع العلماء "تم استخدام الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات خلال الأزمة لتسهيل فهم المعطيات التي تسبب انتشار الوباء ومعرفة كيف يتم السيطرة على انشار هذا الوباء بدعم المدخلات الفورية من البيانات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي. تم استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية وتسخير هذة الخدمات عن بعد وتسخير العمل عن بعد واستخدامها لتعقيم المنشآت الحكومية والخاصة".

وكانت الهيئة الوطنية لإدارة ⁧‫الطوارئ والأزمات‬⁩ والكوارث في الإمارات قد سمحت بحرية الخروج والعودة لكافة أفراد المجتمع بدون تقييد منذ 24 يونيو.

وقال الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي في الهيئة الوطنية لإدارة ⁧الطواري والأزمات‬⁩ والكوارث "نطالب جميع أفراد المجتمع بمواصلة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مواجهة مرض كوفيد19، مشدداً على استمرار منع التجمعات العامة وتجنب الزيارات العائلية لضمان صحة وسلامة الجميع والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات عند الخروج من المنزل".