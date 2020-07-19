ألمانيا تلمح لتعثر مفاوضات حزمة الـ 750 مليار يورو الأوروبية  

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، إن من المحتمل ألا يتوصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في اليوم الثالث لمحادثاتهم بشأن خطط لتعزيز اقتصادات الاتحاد البالغة 750 مليار يورو، والتي تضررت جراء فيروس كورونا.

وقالت في بروكسل "ثمة قدر كبير من النوايا الحسنة لكن العديد من المواقف أيضا. سأبذل قصارى جهدي لكن من الممكن ألا تتحقق نتيجة".

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وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد فشلوا أمس في التوصل إلى اتفاق حول خطة إنعاش الاقتصاد الأوروبي البالغة 750 مليار يورو، على خلفية اعتراضات من دول الشمال الأوروبي وعلى رأسها هولندا.

وسيلتقي قادة الاتحاد مجددا اليوم لاستئناف المفاوضات. وتعثرت المناقشات حول النسبة التي سيتم تخصيصها بين منح وقروض، حيث ينص المشروع على منح 350 ملياراً من القروض، و400 مليار من المساعدات التي لا يترتب على الدول المستفيدة إعادتها.

وتفضل كل من هولندا والدنمارك والسويد والنمسا تقديم قروض بدلاً من المساعدات، مقابل تشدد فرنسا وألمانيا على النسبة التي سيتم تخصيصها كمنح.