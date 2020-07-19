اجتماع وزراء الاقتصاد الرقمي لدى G20 برئاسة السعودية

يعقد وزراء الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين اجتماعا وزاريا تحت برئاسة السعودية لمجموعة العشرين خلال الفترة 22 - 23 يوليو 2020، وذلك لاستكمال النقاشات المتعلقة بدور التقنيات الرقمية في الاستعداد للتعافي وضمان متانة أقوى للتصدي للأزمات في المستقبل.

وسيناقش الوزراء مواضيع الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، التي تركز على الإنسان، وتدفق البيانات، والأمن في الاقتصاد الرقمي، وقياس الاقتصاد الرقمي، والتواصل العالمي.

ومن المتوقع أن يعقد كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله السواحه، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله الغامدي، مؤتمراً صحافياً بعد الاجتماع لإبراز نتائجه، ومن بينها أجندة الاقتصاد الرقمي في إعلان القادة في قمتهم التي ستُعقد في شهر نوفمبر 2020.