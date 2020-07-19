الكويت تدرس إنشاء مصانع غذائية بالخارج 

كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للصناعة ستدرس جدوى إنشاء مصانع كويتية في الخارج، لتأمين خطوط الإنتاج الغذائي لبعض المواد الأساسية، وتوفيرها بشكل مستدام دون انقطاع.

وقالت المصادر لصحيفة الجريدة، إن هناك خطة شاملة، بالتعاون مع الدول التي تتوافر لديها الموارد الأساسية لتصنيع المواد الغذائية، مضيفة أن تلك الخطوة جاءت بعد تفشي فيروس كورونا، لبناء مصانع كويتية يتم من خلالها تأمين المخزون الاستراتيجي الغذائي.

وأضافت أن القطاع الغذائي يحتاج الى مزيد من التطوير، لاسيما في المنتجات الزراعية، كالفواكه والخضراوات والارز والقمح، موضحة أن مصانع القطاع الغذائي استطاعت العمل خلال تفشي جائحة كورونا بثلاثة أضعاف طاقتها الانتاجية، لتوفير المواد الاساسية الغذائية بجميع مخازن الدولة، مما ساهم في وجود مخزون استراتيجي غذائي متين.

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الجدير بالذكر أن استطلاعا صناعيا بين أن الصناعة الغذائية في الكويت تقليدية، وتقتصر على تصنيع المستلزمات الغذائية الأساسية، مثل المعكرونة والبسكويت والمعجنات وبقية الأغذية الخفيفة، وتجميد الأسماك وتعبئة المياه وإنتاج المرطبات والعصائر، ويعد من القطاعات الهامة على الصعيد الاستراتيجي والأمن الغذائي ومساهمته في الاكتفاء الذاتي للدول، ولهذا يعتبر قطاع الصناعات الغذائية عنصرا داعما ومحفزا لتطوير القطاع الزراعي.

