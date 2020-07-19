لقاح بريطاني واعد لكورونا يدخل المرحلة الثانية من التجارب

تتقدم التجارب السريرية لاختبار لقاح جديد لفيروس كورونا طوره باحثون في إمبريال كوليدج لندن حيث بدأت تجارب المرحلة التالية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، الباحثون أنهم قاموا بإجراء تجارب سريرية للقاح على عدد أكبر من المشاركين من أجل تقييم الجرعة المثالية للفاح من إمبيريال، بعد المرحلة الأولية الناجحة التي شملت 15 متطوعًا، بحسب موقع Imperial College London اطلعت عليه "العربية.نت".

وفي هذه المرحلة التالية من التجربة، سيتم اختيار 105 مشاركين تتراوح أعمارهم بين 18 و75 عامًا بشكل عشوائي للحصول على أولى الجرعات المكونة من ثلاث جرعات من اللقاح في منشأة بغرب لندن.

موضوع يهمك وسط مصاعب تشغيلية جمة تواجهها صناعة الطيران العالمية بفعل جائحة كورونا وما نتج عنه توقف شبه تام لحركة آلاف الطائرات حول... من ملياردير إلى مليونير في غضون أشهر... ما السبب؟ شركات

وسيعود المتطوعون الـ 15 الأوائل، الذين كانوا جزءًا من مرحلة تصعيد الجرعة الأولية، لتلقي الجرعة الثانية لهم في الأيام القادمة.

يراقب الفريق السريري جميع المشاركين عن كثب. بالإضافة إلى تسجيل أي ردود فعل سلبية محتملة للقاح، سيقوم الفريق بتحليل دم المشاركين لوجود الأجسام المضادة المحايدة ضد فيروس سارس - كوف -2.

وقالت الدكتورة كاترينا بولوك، رئيسة قسم الدراسات السريرية "البداية واعدة، ولكن لا يزال من السابق لأوانه التكهن بما إذا كان اللقاح لدينا فعالًا في منع العدوى. التجارب السريرية المبكرة تسير بشكل جيد، وأود أن أشكر جميع أولئك الذين يدعمون هذا العمل، ولا سيما المتطوعون للاختبارات التجريبية لدينا".

قال البروفيسور روبن شاتوك، الذي يقود تطوير لقاح إمبيريال -19، إن "التقدم إلى المرحلة التالية من التجربة هو خطوة مهمة في تقييم سلامة لقاحنا. سيوفر تحليل عينات الدم للأجسام المضادة واستجابة الخلايا التائية بعض المؤشرات على ما إذا كان لقاحنا يمكن أن ينتج استجابة مناعية لمحاربة الفيروس. ستظل هناك حاجة لتجارب إكلينيكية أكبر لإخبارنا ما إذا كان اللقاح الذي نعمل عليه، وأي لقاح آخر لـ COVID-19 قيد التطوير، قد يكون ناجحًا في الحد من انتشار أو خطورة كورونا".