مصر تتلقى حزمة تمويل بـ 6.1 مليار دولار.. من أين جاءت؟

كشفت بيانات رسمية حديثة عن حصول مصر على تمويلات إجمالية بقيمة 6.1 مليار دولار من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم" وبنك الاستثمار الأوروبي.

حيث أعلن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم" في بيان، أنه قدم حزمة تمويل بقيمة 3.55 مليار دولار للبنك المركزي المصري وبنوك محلية أخرى لمساندة القطاع المصرفي المصري على مواجهة تداعيات كوفيد-19" بموجب برنامج "أفريكسيم بنك للتخفيف من آثار الوباء على التجارة".

وأضاف البنك أنه قام أيضا بتقديم تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار للبنك الأهلي المصري لدعم حركة التجارة البينية الإفريقية، إلى جانب منحة بقيمة 250 ألف دولار للحكومة المصرية لمواجهة تداعيات الفيروس.

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وأوضح البنك أن التمويل، الذي تقدمه "أفريكسيم بنك للتخفيف من آثار الوباء على التجارة" يهدف لتوفير الموارد اللازمة لتسديد قروض التجارة ودعم سيولة العملات الأجنبية لضمان استمرار تدفق الواردات الأساسية. كما يستهدف التمويل توفير السيولة اللازمة للبنك المركزي المصري والبنوك الأخرى لإقراض العملاء خلال الأزمة.

ووفقاً لنشرة "انتربرايز"، قال بنديكت أوراما، رئيس أفريكسيم بنك، إن الدعم المقدم إلى مصر يهدف إلى استمرار التجارة وتجنب التخلف عن السداد. وتابع "تعد مصر قوة مصرفية إقليمية لأكثر من قرن وستلعب دورا حيويا في توسيع التجارة داخل إفريقيا مع تعافي القارة من الوباء، لتجني ثمار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية".

في سياق متصل، من المقرر أن تحصل مصر على تمويل بقيمة 1.9 مليار يورو (2.2 مليار دولار) من بنك الاستثمار الأوروبي، طبقا لبيان عن البنك. ويشمل التمويل الذي وافق عليه البنك الخميس الماضي 1.1 مليار يورو لدعم النقل العام في المدن المصرية و800 مليون يورو للاستثمارات المتعلقة بـ "كوفيد-19"، دون أن يذكر البيان تفاصيل إضافية.

ويأتي التمويل ضمن حزمة دعم وافق عليها بنك الاستثمار الأوروبي لدول عدة في أوروبا وإفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية بقيمة إجمالية 16.6 مليار يورو، تتضمن 10 مليارات يورو لتطوير الخدمات الصحية والعامة ودعم استثمارات الشركات المتأثرة بالجائحة.

وفي وقت سابق، أعلن البنك عن تخصيص قرض بقيمة 670 مليون يورو في يونيو الماضي لدعم مصر و6 دول أخرى في مواجهة فيروس كورونا المستجد.